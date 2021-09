Panamá arrojó un caso positivo de COVID-19 antes de enfrentar a México por Eliminatorias

A horas de enfrentar a México por las Eliminatorias de Concacaf, la selección de Panamá arrojó un caso positivo de COVID-19.

Esta noche la Selección de Panamá y la Selección de México estarán disputando la última jornada de esta triple fecha por las Eliminatorias de Concacaf. Ambos conjuntos son los que mejores llegan en la tabla de clasificación. Los aztecas lideran con seis unidades mientras que los canaleros se ubican en el segundo lugar con cuatro puntos. Sin embargo, en la previa de este encuentro, la selección dirigida por Thomas Christiansen ha recibido una mala noticia.

La pandemia no se ha terminado, mucho menos en países en donde el muro de contención en contra de este virus no ha sido tan efectivo. Uno de esos casos es el de Centroamérica. Aunque todas las selecciones están dentro de sus burbujas y evitan en lo posible no romperla para no afectar al resto de sus compañeros, hay situaciones que se pueden escapar de las manos y así lo ha informado la Federación Panameña de Fútbol.

Dos jugadores serán baja ante México

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Federación Panameña de Fútbol informó que el jugador Jiovany Ramos es el elemento perjudicado en dar positivo por COVID-19. Además, también resaltaron que tanto él como José Fajardo, están aislados monitoreados por el Dr. de la selección nacional.

Caso positivo en la Selección de Panamá / Fedefut

"Fajardo, quien ya dio negativo, ha presentado síntomas y está a la espera de una segunda prueba. Ambos jugadores están descartados para hoy. El resto de los jugadores arrojaron resultados negativos y están listos para el encuentro de hoy vs México", afirmó la Federación Panameña de Fútbol.

Selección de Panamá vs Selección de México / Fedefut

Recordemos que este encuentro entre la Selección de Panamá y la Selección de México se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, cuyo campo de juego fue cuestionado en las últimas horas por el estado en el que se encuentra. Además este se podrá ver por TVMax, RPC, Telemetro y Medcom Go (Panamá) y UNIVERSO, Telemund y Paramount+ (Estados Unidos).