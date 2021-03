Eliminatorias Concacaf: Nelson Bonilla no estará en el debut de El Salvador

Pese a que Carlos de los Cobos le abrió las puertas, Nelson Bonilla se bajó de la convocatoria para el debut en las Eliminatorias Concacaf.

Cada vez falta menos para el comienzo de las Eliminatorias Concacaf y Carlos de los Cobos va terminando los detalles para tener lista la convocatoria de El Salvador para enfrentar a Granada y Montserrat. El estratega mexicano quiere contar con sus mejores jugadores y entre ellos está Nelson Bonilla, que no juega hace más de un año para La Selecta. En la última conferencia que dio, el DT le abrió las puertas a una futura convocatoria y confesó que le gustaría poder contar con él para el debut de la fase clasificatoria.

Pese a los deseos del entrenador, el delantero del Thai Port de Tailandia contó en una entrevista con El Gráfico que no podrá estar para los partidos de este mes. El futbolista se justificó con los problemas que hay para salir del país asiático debido a los protocolos, pero también destacó que no quiere perderse la Champions Asiática que se juega en esas fechas.

"Entiendo que el entrenador (Carlos de los Cobos) brindó una conferencia de prensa donde tocó ese tema y por allí la semana pasada se abrió una ventanita para ver si se podía ir en marzo, pero es bien difícil poder ir a El Salvador porque el tema de las restricciones que hay acá en Tailandia", comenzó con su explicación.

Y continuó: "Ahora que se va a jugar (las eliminatorias) han solicitado la sede de Tailandia en nuestro grupo, por lo que se jugaría aquí. La verdad no tendría sentido ir y venir y estar fuera dos semanas y después no estar con mi equipo para la Champions asiática, donde la dirigencia tiene bastantes expectativas por esa competición. La verdad sería muy difícil estar con la selección. Igual, tengo muchas ganas de volver".

Para finalizar, mostró sus ganas de estar presente en las de junio: "Se lo expresé al entrenador. Le dije que era una lástima no ir en marzo por las restricciones que hay en Tailandia y que si él me consideraba para ir en junio seguiría trabajando. Si él me consideraba para las otras fechas que sería bienvenido porque tengo muchas ganas de vestir el uniforme de la Selecta".