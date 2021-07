El posible once de Costa Rica para enfrentar a Surinam

Costa Rica vs. Surinam jugarán un partido clave por el Grupo C de la Copa Oro 2021. Entérate cómo podrían formar los ticos.

Costa Rica debutó el lunes pasado en la Copa Oro 2021 y pudo cortar la mala racha en el estreno de Luis Suárez al vencer 3-1 a Guadalupe. Los ticos no ganaban desde el 14 de noviembre de 2019. Desde entonces se jugaron seis encuentros, de los cuales dos fueron por semis (vs. México) y por el tercer puesto (vs. Honduras) en la última Liga de Naciones.

Suárez, un entrenador con una vasta experiencia en el fútbol de selecciones, optó por un 4-3-3 ante los guadalupeños que le funcionó muy bien, descartando la línea de cinco defensas. La mayor certeza que obtuvieron del encuentro es el buen estado de forma de Joel Campbell, por quien pasaron la mayoría de jugadas de peligro. Borges, Guzmán, Matarrita y Fuller también tuvieron actuaciones correctas.

Para armar el próximo once el DT tico podría volver a apostar por los mismos jugadores, puesto que las sensaciones fueron, en el balance final, buenas: Leonel Moreira; Keysher Fuller, Kendall Waston, Francisco Calvo, Ronald Matarrita; Celso Borges, David Guzmán, Bryan Ruiz; Joel Campbell, Guillermo Ortiz; Ariel Lassiter.

El siguiente partido de Costa Rica será mañana, viernes 16 de julio, ante Surinam. La chance que se le presenta es para aprovechar. Recién jugará contra Jamaica, el otro favorito del grupo, en la última fecha. Por lo que, en caso de ganar, podría llegar clasificado a dicho juego.