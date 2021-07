El Salvador vs. México: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego por la tercera fecha de la Copa Oro 2021

El Salvador vs. México cerrarán la tercera jornada del Grupo A de la Copa Oro 2021. Entérate a qué hora y en qué canal verlo.

La Copa Oro 2021 está en instancias definitorias. El Salvador vs. México, ambos líderes del Grupo A, disputarán un encuentro decisivo -principalmente para el Tri-. Sin embargo, no será el único: más temprano se medirán Guatemala vs. Trinidad y Tobago. Los mexicanos deberán sumar tres puntos para no depender de la diferencia de gol en caso de que pierdan y los trinitenses ganen.

El Salvador vs. México: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará mañana, domingo 18 de julio, a las 20 horas de Centroamérica (21 de Panamá), en el Toyota Stadium de Frisco, Texas. Se podrá ver por Canal 4 TCS y TCS GO (El Salvador); Univisión, TUDN, Univisión y Sirius (Estados Unidos); y por la aplicación oficial de Cocacaf y su canal de YouTube.

El Salvador vs. México: cómo llega la Selecta

Los dirigidos por Hugo Pérez vienen de ganarle 2-0 a los trinitenses, con goles de Henríqez y Martínez, mismo resutado con el que se impusierona Guatemala, y ya están clasificados a cuartos de final. Pero si quieren asegurar el liderato del grupol les basta con un empate ante México. Por ahora, no se sabe si Tamacas será de la partida. Recordemos que sufrió una contusión en el último partido que lo obligó a salir del campo.

El Salvador vs. México: cómo llega el Tri

El "Tata" Martino sabe que el devenir de su selección depende de este partido. Vienen de igualar en un flojo juego 0-0 con Trinidad y Tobago, en el que Lozano se lesionó, y de ganarle 3-0 a Guatemala, con una actuación muy buena de Funes Mori y del conjunto en sí mismo en la faceta ofensiva. Están obligados a ganar y el juego que tienen por delante es de todo menos fácil.

El Salvador vs. México: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron fue el 9 de julio de 2017, el debut de ambos conjuntos en el Grupo C de aquella Copa Oro, que terminó con derrota de El Salvador por 3-1. El único gol lo anotó Nelson Bonilla. En México, las tantos fueron de Hedgardo Marín, Elías Hernández y Orbelín Pineda.