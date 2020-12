La Selecta casi no juega ante Estados Unidos por problemas con sus futbolistas

Varios días después del amistoso entre El Salvador y Estados Unidos, se conoció la discusión que hubo entre futbolistas y la FESFUT.

La situación actual de la selección de El Salvador está dentro de una profunda crisis. A la posible salida de Carlos de los Cobos hay que sumarle un conflicto que hubo entre los jugadores de La Selecta contra la FESFUT antes del amistoso contra Estados Unidos. El partido, que terminó 6-0 a favor de los norteamericanos, casi no se juega y estuvo al borde de la suspensión.

Samuel Gálvez, presidente de la Primera división y Carlos Escobar, representante de Águila en la Liga Mayor, contaron el conflicto que ocurrió horas antes de que comience el partido. Los futbolistas le reclemaron a la Federación el pago total de los viáticos que se les había prometido por jugar dicho encuentro.

"El problema fue por los viáticos ofrecidos por la FESFUT a los jugadores y al final no se dio la cantidad ofrecida. Incluso hubo una amenaza de no jugar el partido por parte de los jugadores si no se cumplía lo prometido", contó Carlos Escobar. Hasta se llegó a insinuar que los seleccionados no jugaron de la mejor manera por este problema.

Para aumentar la polémica, Gálvez criticó a los futbolistas por su compartamiento: "Hemos observado que algunos jugadores de la selección se están mostrando indisciplinados cuando viajan con la selección en cuanto a algunas exigencias. Si la FESFUT no quiere hacer valer esa parte disciplinaria con los jugadores, ya que sabemos que algunos de ellos han estado faltando a su ética profesional como deportista".

La crisis en la Selecta cada vez es mayor y parece que no va a tener un final feliz. La Federación deberá tomar una decisión rápida sobre que pasará con el entrenador y los jugadores porque el 2021 tendrá competencia muy temprano. En marzo, menos de cuatro meses, arrancan las Eliminatorias Concacaf y El Salvador no llega para nada bien.