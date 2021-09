Hugo Pérez no descarta cambios en el once inicial de El Salvador ante Canadá

La Selección de El Salvador y la Selección de Canadá se enfrentarán mañana en la última jornada de esta triple fecha por las Eliminatorias de Concacaf.

Este miércoles desde la ciudad de Toronto la Selección de El Salvador dirigida por Hugo Pérez se enfrentará a la Selección de Canadá. Luego de dos jornadas completadas en estas Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022, el entrenador de La Selecta no descarta modificaciones en el once inicial para medirse a los canadienses, en lo que será la tercer a y última fecha de esta triple jornada.

La Selección de El Salvador viene de dos empates. Un (0-0) ante los Estados Unidos y otro (0-0) ante Honduras. Aunque los salvadoreños no han recibido ninguna anotación, tampoco han podido marcar. Con estas dos resultados se ubican en la sexta posición de la tabla general de estas Eliminatorias en Concacaf. Ahora buscarán registrar su primera victoria y ante Canadá no será algo sencillo.

Hugo Pérez habló en la previa de este encuentro y no descartó que hayan cambios en el equipo que salga como titular. "Es difícil cambiar a ocho jugadores entre un partido y otro, por eso hemos tratado de controlar la recuperación, pero los cambios ya los teníamos planificado por si teníamos problemas en la cancha, creo que generamos unas jugadas de peligro pero que no se aprovecharon, eso se logra si somos efectivos en el ataque, pero no me quejo, tratamos de jugar, no es un equipo que a la suerte juega, solo hay que mejorar eso", puntualizó el profesor Hugo Pérez.

"Ante la Selección de Honduras jugó (Roberto) Domínguez y por allí podríamos hacer cambios en los laterales como ejemplo, por eso están acá, por eso los hemos escogido. Veremos si no hay problemas en lo físico, de no lograrlo claro que haríamos cambios (en el once titular) ante Canadá, lastimosamente no viajamos en chárter y no vamos juntos tampoco, pero al final debemos hacer una recuperación física en la noche y evaluar el martes el estado físico de ellos, aunque todos deben estar listos al llamado”, puntualizó Hugo Pérez en la previa ante Canadá.