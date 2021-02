Fernando Palomo le jugó una broma a Neymar a través de las redes sociales

El periodista salvadoreño, Fernando Palomo, quiso jugarle una broma a Neymar, quien se perderá la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Barcelona.

Barcelona y PSG protagonizarán el día de hoy uno de los partidos más atrapantes de estos octavos de final de la UEFA Champions League. A pesar de ser dos conjuntos lleno de figuras, Neymar no estará presente en el compromiso debido a una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas, incluso se dice que también no estará en el encuentro de vuelta. Una baja sensible para el PSG, no solamente porque pierde a uno de los mejores jugadores, sino también por el contexto de la vuelta de Neymar al Camp Nou.

Durante un partido por la Copa de Francia ante el CAEN, el defensor Steeve Yago propinó una fuerte entrada por detrás al brasileño, quien quedó tendido en el césped con muestras de dolor. Tras intentar ponerse de pie se le vio con dolor y luego tomó la decisión de dirigirse directamente al vestuario para ser sustituido. Luego de los estudios médicos realizados, se determinó que no podrá estar hoy junto a sus compañeros para enfrentar al Barcelona.

El periodista salvadoreño, Fernando Palomo, ante este asunto, no quiso dejar pasar la oportunidad y ante una pésima noticia para el fútbol, quiso imprimir un poco de humo para este presente de Neymar, Barcelona y PSG. Comentándole con un tono de broma que no "del todo" se perdería este encuentro. "Tranquilo Ney, lo verás en #ChampionsXESPN", escribió Palomo a través de su cuenta de Twitter.

Dicho mensaje fue en el contexto porque Neymar había publicado que este encuentro ante el Barcelona, estaba en el Top 3 de encuentros que no quería perderse y que más quería jugar. Lamentablemente por esta lesión, el brasileño y ex Barcelona, no podrá estar disponible.