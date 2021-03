El Salvador no pudo contra Canadá [VIDEO]

Canadá impuso sus condiciones y fue superior a El Salvador.

La Selección Sub-23 de El Salvador cayó 0-2 contra Canadá en la actividad de la primera jornada del Grupo B del Preolímpico, complicando en gran manera sus opciones de poder clasificar a las semifinales del certamen y ahora está obligada a ganar sus dos encuentros para seguir teniendo chance de estar en Tokio 2020.

El encuentro entre ambas escuadras comenzó sin ritmo, los primeros minutos se tornaron aburridos y costaba que agarrara ritmo, por lo que las jugadas de emoción tardaron en llegar. Los de la hoja de maple comenzaron a imponer sus condiciones y a tomar la iniciativa para buscar abrir el marcador.

Y así fue, porque al minuto 16 abrieron el marcador en el estadio Jalisco de Guadalajara, México, cuando los norteamericanos encontraron un espacio con un balón cruzado, este llegó al delantero Tajon Buchanan que tomó el balón dentro del área, luego con un regate dejó tirado a un defensor y con un tiro cruzado de zurda superó al portero Mario González.

Los canadienses tomaron ritmo y no desaprovecharon que los salvadoreños no superaban el primer tanto, porque al minuto 20 cayó el 2-0, nuevamente apareció Tajon Buchanan, que esta vez aprovechó un rebote que no pudo ser rechazado por los defensores, al recibir la pelota en la entrada del área disparó colocado de derecha para poner el balón lejos del guardameta.

Para el complemento, las acciones se emparejaron, los centroamericanos trataron de igualar el marcador, pero no pudieron ser capaces de poder superar el muro defensivo de los canadienses. La única llegada clara de la azulita fue por intermedio de Eric Calvillo, pero su disparo se fue por arriba de la portería.

El Salvador es junto a Haití las únicas selecciones del Grupo B que no han sumado puntos, los salvadoreños cayeron hoy contra Canadá, mientras los caribeños cayeron a primera hora 3-0 contra los catrachos y son coleros