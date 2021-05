Zarco Rodríguez no siente presión por romper la sequía de títulos de FAS

Jorge Zarco Rodríguez está tranquilo previo a que se dispute la final de FAS contra Alianza.

FAS tendrá la oportunidad de romper su racha de 12 años sin poder proclamarse campeón, cuando el próximo domingo 30 de mayo enfrente a Alianza, en la Gran Final del Torneo Clausura 2021 de la Liga Pepsi, que se disputará en el estadio Cuscatlán. A pesar de esta sequía, Jorge Rodríguez se mantiene tranquilo y no siente presión con los tigrillos.

El Zarco habló con los medios de comunicación salvadoreños, se mostró tranquilo y sereno con sus expectativas para el partido, dejó claro que no tiene presión y los jugadores tampoco deben sentirla, porque la mayoría tienen entre dos o tres años de estar en el club, por lo que están concentrados para poder luchar por la corona.

“No me siento presionado, es mi segundo torneo que estoy acá. Siempre he dicho ¿por qué me voy a hacer cargo de los 20 entrenadores que pasaron antes? Ese es problema de ellos y de sus jugadores. No tenemos que cargar lo que otros han dejado, no tenemos que pagar lo que han hecho”, dijo el estratega de FAS.

“Esperamos hacer un buen partido en el Cuscatlán para tener opciones de ganar el título. Las finales hay que jugarlas, hay que ganarlas y veremos el domingo quien ha sido el mejor equipo del campeonato. Sí estamos en la final es por algo, es porque el equipo fue mejor que otros rivales", agregó el Zarco”.

Por último, el entrenador de los Tigrillos no escondió su ilusión por poder levantar el partido el próximo domingo, aunque dejó claro que solo es un partido de futbol de 90 minutos, que puede llegar a tiempos extras o penales, pero que serán los jugadores los que tendrán la última palabra.