Hugo Carrillo ratifica a Carlos de los Cobos como entrenador de El Salvador

El presidente de la Fesfut, Carlos de los Cobos, confirmó la continuidad de Carlos de los Cobos al mando de la Selección de Fútbol de El Salvador.

Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), ratificó a Carlos de los Cobos en el puesto de entrenador de la Selección de El Salvador, en una entrevista con "Fanáticos Plus" de Canal 21. "Oficialmente el profesor Carlos de los Cobos regresa el 4 de enero", aseguró.

Tras indicar que "es necesario que Carlos De los Cobos trabaje con los jugadores en las fechas no FIFA", instó a que los clubes cedan a sus jugadores: "muchos exigimos por qué no trabaja. Pero no tiene la materia prima, los jugadores son propiedad de los equipos. La Federación no tiene jugadores, no hace jugadores, ni tiene equipo participando".

En cuanto a la derrota por 6-0 ante Estados Unidos, fue claro: "Un solo partido no hará que un entrenador deje de estar en la Selección". Además, en cuanto a los próximos compromisos, advirtió: "el 25 de marzo tenemos la primera competencia oficial (eliminatorias). Tenemos un espacio del 31 de enero al 14 o 13 de febrero en donde el profesor perfectamente podría estar trabajando constantemente con los jugadores que él pueda convocar".

Por otra parte, señaló: "Lo que sí es importante es que se tiene que cambiar de esquema y, como él me lo decía en su propuesta, que tiene que abrir la ventana para más jugadores, porque realmente tiene que estar el que mejor ande físicamente. La técnica la tienen, y es una riqueza que tiene el jugador salvadoreño, pero físicamente lo vemos: hay mucha lentitud, y eso obviamente se tiene que mejorar".

Finalmente, y ahondando en esta última temática, observó: "Con el respeto que se merecen, algunos (jugadores) se han descuidado con su peso, y están en este momento que requieren trabajar físicamente para estar aptos en una competencia. Si nosotros estamos en el octogonal se va a requerir de mucho cuidado por parte de los jugadores, de manera que puedan estar a tono en esa competencia".