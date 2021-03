David Faitelson no le tiene mucha fe a Keylor Navas y al PSG en Champions ante el Bayern de Múnich

El periodista mexicano, David Faitelson, no le ve muchas chances al PSG ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League.

Keylor Navas y el PSG se medirán en los cuartos de final de la UEFA Champions League al Bayern de Múnich, uno de los grandes candidatos al título y el actual campeón defensor. Ante esto, el periodista David Faitelson no le tiene demasiada fe al conjunto parisino ante los alemanes. Y así lo expresó a través de sus redes sociales, en donde dio como claro favorito a los alemanes.

Está claro que históricamente el Bayern de Múnich es superior al PSG, sin embargo hoy en día esas distancias pueden equipararse. La última final de la Champions tuvo a estos dos equipos como protagonista, en donde por la mínima (1-0) que le terminó dando el título a los de Alemania. A pesar de ello, el PSG hacía historia, tras acceder a su primera final de la UEFA Champions League de toda su historia.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista David Faitelson emitió una opinión en donde no le daba demasiada confianza al PSG de Keylor Navas. “Pobre”, PSG. Cuando parece tener el equipo y el futbol para trascender en Europa se le aparece el Bayern de Munich en los cuartos de final de la Champions", comentó el Faitelson dejando en claro el poder de los alemanes, que para él, son amplios favoritos.

Recordemos que el PSG viene de dejar en el camino al FC Barcelona, pero que dejó muchas dudas, sobre todo en el encuentro de vuelta. Aunque en la ida los parisinos fueron amplios dominadores del juego con un contundente (4-1), en la vuelta, aunque no sufrieron mayor riesgo de la eliminación en el resultado, en el juego sí se vieron muy superado, que una ofensiva como la del Bayern Múnich, seguramente no perdonaría y pudieran pagarlo muy caro.

Los otros partidos de cuartos quedaron de la siguiente manera: Manchester City vs Borussia Dortmund, Porto vs Chelsea y Real Madrid vs Liverpool. Este último también será una revancha de una final cercana, en este caso la de la edición 2018 cuando los Merengues ganaron 3-1 con ayuda de un flojo Loris Karius. La ida entre el Bayern Múnich y PSG será el 07 de abril. Y la vuelta el 13 de abril desde el Parque de los Príncipes.