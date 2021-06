David Faitelson cansado del grito mexicano en los partidos, espera sanción de la FIFA y Concacaf

El periodista mexicano se ha mostrado furiosos en sus redes sociales por el comportamiento que ha tenido un sector de la afición mexicana en los estadios.

Hace tan solo unos días la Concacaf realizó de manera oficial una campaña denominada “Lo que está mal, está mal", para evitar de manera más contundente el grito homofóbico que se escucha cada vez que el portero despeja un saque de arco, y que especialmente dicho grito lo hace una parte de la afición mexicana. Durante el Final Four de la Concacaf, varios encuentros tuvieron que detenerse por este motivo y el periodista mexicano David Faitelson se mostró molesto apenado por este comportamiento.

Sí, es un hecho, hoy en día el fútbol sigue teniendo grietas que hay que ir acomodando, sanando. Pero, esto no será posible sin que las instituciones relacionadas puedan dar el ejemplo y también sancionando a quienes no cumplan con las normas implementadas. La homofobia es algo que todavía está presente en el balompié, sobre todo en los estadios. Algo que aunque es castigado, no termina de ser erradicado. Es por esta razón que la Concacaf ha tomado cartas en el asunto.

A través de su cuenta de Twitter, David Faitelson expresó su molestia y además, se preguntó cuándo iba a ser el momento para que las organizaciones pertinentes, sancionaran de manera contundente a la Selección de México por estos gritos en los estadios de fútbol en contra de los rivales, dejando en claro que comprar un boleto no te da derecho a hacer lo que quieras.

¡David Faitelson molesto con la afición mexicana!

"Yo no sé qué espera la Concacaf y la FIFA para bajar a México del ranking o quitarle puntos en la eliminatoria mundialista. Es una pena. Gran juego y pésimo comportamiento del público. Nada justifica que los aficionados tiren cosas a la cancha. Insisto: no pueden comportarse así en los estadios. Es increíble que se los permitan en un país de leyes y reglas estrictas como Estados Unidos", comentó el periodista mexicano en su cuenta oficial de Twitter.

David Faitelson molesto con la afición mexicana / Twitter Faitelson

Recordemos que este recurso que le permitirá al árbitro pueda detener el partido si escucha los gritos homofóbicos en el estadio estará aplicándose en la Copa Oro y en caso de que esta acción se repita en varias oportunidades, se correrá el riesgo de suspender el mismo para no permitir más estos actos de homofobia en el fútbol. Por ahora, ni FIFA ni Concacaf se han pronunciado por una sanción mayor -que no sea la económica- para la Selección de México.