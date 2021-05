¿Un llamado a Fernando Palomo? David Faitelson salió en defensa de Hugo Sánchez

El periodista mexicano David Faitelson salió en defensa de Hugo Sánchez tras ser "sugerido" para ser entrenador del Real Madrid.

Esta semana el Real Madrid confirmó la salida de Zinedine Zidane como su entrenador y de esta manera dar por terminada la segunda etapa del francés en el banquillo de la Casa Blanca. En este segundo período dirigió 130 partidos, registrando 64 victorias, 23 empates y 16 derrotas. Sobre este escenario, comenzaron a salir los posibles candidatos a tomar su lugar y a través de algunos medios y las redes sociales, "sugirieron" el nombre de Hugo Sánchez y tras recibir varías críticas e incluso en modo de burla, el periodista David Faitelson salió en su defensa.

De esta forma, el mexicano Hugo Sánchez recordemos que tuvo una destacada etapa como jugador del Real Madrid, con un total de 208 goles repartidos entre Liga, Copas locales y Copas internacionales. Un delantero determinante en el área rival, listo siempre para marcar. Sin embargo, una cosa es la historia como futbolista y otra como entrenador. Y para Hugo, desde el banquillo, no le ha ido tan bien, sin embargo, David Faitelson quiso recordarlo a través de su cuenta oficial de Twitter.

David Faitelson no quiso dejar pasar la oportunidad al ver que se sumaron muchos comentarios en contra del exjugador del Real Madrid y de la Selección de México. Aunque tuvo puntos de vista que no estuvieron a su favor, también recibió otros que sí. De todas maneras, el nombre del mexicano para el banquillo de la Casa Blanca, parece estar lejos.

"No me parece correcto que muchos lo lleven a un terreno de burla o de chasco. Hugo Sánchez fue una figura legendaria del Real Madrid. Tiene todo el derecho, como entrenador, a sentirse o pretender ser un candidato. Si el Madrid decide que no es la persona adecuada, es otra historia", comentó David Faitelson en sus redes sociales. Recordemos que Fernando Palomo había hecho una respuesta, solo que totalmente opuesta, criticando la "postulación" de Hugo al Madrid.

Hugo Sánchez como entrenador tuvo experiencia en México y España. Con los Pumas, Necaxa, Pachuca y la Selección mexicana. Mientras que en el viejo continente lo hizo en el Almería. Sin demasiada fortuna en el exterior ni con la Selección, solo pudo conquistar los siguientes títulos con los Pumas: Clausura y Apertura 2004. Y el título de Campeones de Campeones ese mismo año. Decir que ahora tendría las capacidades para dirigir al Real Madrid está en la subjetividad de cada persona.