Tata Martino destacó a Costa Rica como potencia de Centroamérica

A poco del amistoso entre México y Costa Rica, Gerardo Martino analizó a la Sele y la destacó por sobre estos combinados de Centroamérica.

Se viene un nuevo partido entre Costa Rica y México, esta vez, el marco será el Estadio Wiener Neustadt de Austria. Ambas selecciones se verán la cara después del cruce por los cuartos de final de la Copa Oro 2019, duelo que ganaron los aztecas por penales. Gerardo Martino, entrenador del conjunto nortamericano, habló en la previa y elogió a su rival.

El Tata destacó a la Sele por sobre otras selecciones de la región y la llenó de elogios por los logros obtenidos en el último tiempo. Pese a que la prensa rumoreó que él quería enfrentar equipos más competitivos que los ticos, el estratega argentino puso a los costarricenses en un nivel alto.

''Costa Rica es una selección que, Mundiales atrás, dejó afuera a Italia e Inglaterra, es de mucho respeto, de estar al tanto, informar a nuestros jugadores, virtudes individuales y colectivos, y tomar los recaudos para neutralizarlos y ganarlos. No descubro diciendo que Costa Rica es potencia de Centroamérica, y nosotros lo interpretamos de la misma manera'', declaró en conferencia Martino.

Luego, al Tata le preguntaron sobre esa supuesta frase en la que dijo que no quería jugar ante los ticos y buscaba un rival europeo. El DT se mostró bastante enojado con esos dichos: ''En mis palabras no, a mi me preguntaron si era necesario jugar con rivales de nuestra área, la otra alternativa era no jugar, si me buscan por la falta de respeto, no me van a encontrar''.

Más allá de los dichos del entrenador de México, es claro que está selección no es la misma que en su momento eliminó a Inglaterra e Italia. Los ticos no ganan hace más de un año y el nivel demostrado deja mucho que desear. Este partido podría hasta definir el futuro de Ronald González en el banquillo de la Sele.