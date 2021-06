Los memes no perdonaron la paliza de Estados Unidos sobre Costa Rica

La Selección de Estados Unidos venció (4-0) a la Selección de Costa Rica en un amistoso antes del comienzo de la Copa Oro.

Todo tendrá un límite y al parecer a los aficionados de la Selección de Costa Rica ya se les terminó la paciencia con Ronald González al mando de la Tricolor luego de perder ante Estados Unidos (4-0) en el último amistoso antes de la Copa Oro. Además también vienen de perder el tercer lugar en la Liga de Naciones Concacaf ante la Selección de Honduras. Todas estas señales son de una selección que no encuentra el rumbo.

La última victoria de Costa Rica oficial, fue el 14 de noviembre de 2019 con un resultado a favor de (2-1) ante Curazao por la jornada 5 de la Liga de Naciones Concacaf. De resto, ha registrado cuatro empates y una derrota, sin embargo, los dos últimos dos resultados fueron negativos por la vía del punto penal ante México y Honduras. Ante esta situación, Ronaldo González pidió paciencia.

¡Memes para la Selección de Costa Rica!

A través de las redes sociales los memes no perdonaron a la Selección de Costa Rica luego de perder en su último amistoso ante la Selección de Estados Unidos (4-0) antes de disputar la Copa Oro. No solamente es el resultado, sino el nivel y la imagen que han dejado los ticos estos últimos encuentros.

Recordemos que en un año de Eliminatorias y Copa Oro, es importante la confianza que pueda tener cada selección de cara a estos torneos. Algo que hoy la Selección de Costa Rica no posee. Y aunque todo parece indicar que Ronald González no seguirá al mando de la Tricolor, hay que mejorar muchas cosas y tiempo para eso, no hay mucho.