Fernando Palomo analizó una cruda realidad que no gustará en Costa Rica, más allá de quedar afuera del Final Four ante Panamá

Costa Rica no pudo avanzar al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf ante Panamá y dejó en evidencia varios problemas que tiene actualmente. Sin embargo, hay uno en particular que se ha convertido en la envidia de los ticos hacia los canaleros que Fernando Palomo dejó aún más claro a través de sus redes sociales.

Para muchos la Selección de Panamá se ha convertido en el nuevo referente de Centroamérica y no solamente por los números y su lugar en el Ranking de la FIFA, sino también por la forma de trabajar bajo las normas de esta Federación con Thomas Christiansen a la cabeza del proyecto.

El gran problema de Costa Rica que ya Panamá resolvió

La contratación de Thomas Christiansen ha marcado un antes y un después para la selección de Panamá, gracias a la visión y el respaldo de la dirigencia hacia su proyecto. A pesar de no lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras asumir el cargo en 2020, los directivos optaron por mantener la confianza en su trabajo, renovando su contrato hasta 2026.

Selección de Costa Rica vs. Selección Panamá / Getty

Por otro lado, Costa Rica enfrenta una situación de inestabilidad en su banquillo, tras anunciar la salida de Claudio Vivas como técnico. La búsqueda de un nuevo entrenador pone en evidencia la falta de continuidad en los procesos de la Selección Tica, un factor que podría afectar su rendimiento y desarrollo en el futuro.

Fernando Palomo

Mientras Panamá apuesta por la constancia y la confianza en su estratega, Costa Rica se encuentra en una etapa de incertidumbre, replanteando el rumbo de su proyecto deportivo y Fernando Palomo dejó clara esta situación.