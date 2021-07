Costa Rica: el valor de su convocatoria a Copa Oro según Transfermarkt

Costa Rica aguarda por un rival para el primer partido de Copa Oro. A continuación, hacemos un repaso por el valor de su plantel según Transfermarkt.

La Copa Oro 2021 le depara a Costa Rica, el 12 de julio, un debut de momento incógnito en el Grupo C, puesto que jugará contra el equipo que avance en las rondas del play-off que ya comenzaron. La sele viene arrastrando una racha negativa. Pese a que cuenta con grandes individualidades, en sus últimos cuatro partidos oficiales cosechó dos derrotas (0-4 vs Estados Unidos, 0-1 vs México) y dos empates (0-0 vs México, 2-2 vs Honduras), que terminaron en difiniciones por penales en un Final Four poco feliz.

Es por esto que los dirigidos por Luis Fernando Suárez buscarán limpiar su imagen en este certamen. Encontrar un funcionamiento no será sencillo, pero la jerarquía individual abunda en el plantel. Para ahondar un poco más desde una perspectiva económica, en FCA haremos un repaso por la cotización de sus jugadores según Transfermarkt:

Ronald Matarrita:

(Fuente: Getty)

El año pasado, el FC Cincinatti de la MLS pagó una cifra millonaria por el lateral tico de 26 años. Debido a su nivel en el club estadounidense, esa cifra se disparó aún más: actualmente, según Transkermarkt, su ficha está valuada en 2,50 millones de euros. Es el más caro de la plantilla.

Joel Campbell:

(Fuente: Getty)

La flamante nueva incorporación del Rayados de Monterrey es uno de los mejores valores de Costa Rica. El delantero de 29 años y un largo recorrido en el fútbol internacional, con pasos por Arsenal, Villarreal, Sporting CP y Saprissa, figura en Transfermarkt con 2,00 millones de euros.

Oscar Duarte:

(Fuente: Getty)

El defensa central del Levante ha tenido una temporada estupenda en España, sobre todo a comienzos de 2021. Gracias a su nivel y liderazgo -de hecho, es el capitán del equipo- se ha consolidado como titular, por lo que llega en gran forma a la Copa Oro. Según Transfermarkt, a día de hoy está tasado en 800 mil euros.

Costa Rica contará con algunas ausencias, como las de Luis Díaz (800 mil euros), Juan Pablo Vargas (800 mil) o Cristian Gamboa (700 mil). Pero la que más polémica despierta es, sin dudas, la de Keylor Navas, tasado en 12,00 millones de euros, lo que equivale a casi la totalidad del plantel tico, valuado en 13,38 millones:

(Fuente: Transfermarkt)