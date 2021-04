Deportivo Saprissa recibió mensajes de aficionados luego de perder ante Alajuelense en el Clásico Nacional

Los aficionados del Deportivo Saprissa se expresaron a través de las redes sociales.

Un resultado bastante doloroso fue el que se llevó el conjunto del Deportivo Saprissa en el Clásico Nacional ante la Liga Deportiva Alajuelense luego de caer derrotado (0-5) en el marcador y como local. Sin embargo, nadie se esperaba un resultado de tal envergadura la cual tuvo repercusiones a través de las redes sociales en contra de los Morados.

Además de eso, los Morados en este Clausura 2021 ya habían igualado su peor racha sin conocer la victoria. Con 48 días sin sumar los tres puntos en su registro para el Saprissa. Esto no sucedía desde la temporada 1986 cuando acumular ocho (8) encuentros sin ganar con un saldo de cinco empates y tres derrotas.

El golpe para terminar de derrumbar la mesa fue la contundente derrota en el Clásico Nacional (0-5) ante la Liga Deportiva Alajuelense. Lo cual trajo como consecuencia que la Junta Directiva tomara la decisión de no seguir contando con los servicios del entrenador Roy Myers quien no consiguió los resultados esperados en el Torneo Clausura 2021.

Mediante las redes sociales los aficionados del Saprissa expresaron su molestia por el mal momento del equipo y además, por haber recibido una paliza en el Clásico Nacional. Se puede ganar, perder o empatar en el fútbol. Pero se entienden las formas, y el conjunto Morado la verdad es que no estuvo a la altura.

Por otra parte, Víctor Cordero, gerente deportivo, dio la postura de la directiva: “Me siento totalmente responsable. Definitivamente hay que analizar todo. Esto no es normal, es una situación a la que le debemos encontrar las soluciones y respuestas. No hay excusas, en estos momentos debemos aceptar que nos pasaron por encima y prepararnos para que esto no vuelva a suceder”.