Luis Fernando Suárez no despeja la posibilidad de tener naturalizados en La Tricolor

El profesor Luis Fernando Suárez explicó para ESPN que no le cierra las puertas a los naturalizados en la Selección Nacional.

Una etapa determinante viene para Luis Fernando Suárez luego de que la Selección de Costa Rica fracasara en la Copa Oro al quedar eliminada en los cuartos de final de la Copa Oro ante la Selección de Canadá. Más allá de que Centroamérica no pudo posicionar a ninguna selección en las semifinales de este torneo, a la vuelta de la esquina ya se encuentran las Eliminatorias en el Octogonal final en Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El profesor Luis Fernando Suárez para ESPN reveló que no le cierra las puertas a los naturalizados para la Selección Nacional. "Algunas veces uno se vuelve demasiado nacionalista y se piensa que no se deben llamar naturalizados, pero no, sí se puede hacer, para mi es normal. Para mi lo más importante es que esa persona primero quiera naturalizarse, que quiera al país, eso es claro y que tampoco sea que se naturalice solo porque no tiene posibilidades en su país de jugar con la selección, y de naturalizarse solo por eso me parece que esa no es la razón”, comentó el director técnico de la Selección de Costa Rica.

"Jugar por un país significa que usted quiera al país, que tenga arraigo por el país, de que se tenga amor por el país, me parece una de las primeras cosas que primero dije cuando llegué a Costa Rica, el jugador que quiera estar en la selección tiene que sacrificarse por el país, dar cosas por el país, no me parece extraño, le exigiría antes de representar al país para tener algo a favor, primero debe dar algo por el país, ame tanto que quiera quedarse acá para toda la vida", finalizó Luis Fernando Suárez para ESPN.

Luis Fernando Suárez detalló que espera poder ver a un grupo comprometido, sobre todo de jugadores del ámbito local y además sobre los naturalizados, de buscarlos serían tomados en cuenta con una vara mucho más alta, para poder ganarse un lugar en la Selección Nacional de Costa Rica y las Eliminatorias de Qatar 2022.