Keylor Navas reveló cuáles fueron los motivos para abandonar el Real Madrid

El guardameta Keylor Navas conversó con France Football sobre su presente en el PSG y su etapa en el Real Madrid.

Este martes su publicó la portada de France Football con Keylor Navas como protagonista en la portada, en donde reveló muchas cosas sobre su pasado y presente. El ganador de tres Champions consecutivas con el Real Madrid vivió una etapa brillante y ahora en el PSG intenta dejar en alto su nombre para seguir respetando su destacada trayectoria como profesional. A sus 34 años, el tico sigue siendo uno de los mejores arqueros del mundo en la actualidad.

"Desde que llegué al PSG he podido sentir el cariño por parte del club y la afición. Desde el primer día me he comprometido a dar lo mejor de mí todos los días defendiendo esta camiseta. Pienso que cuando trabajo mejor y con la ayuda de Dios para que tenga salud, las cosas comienzan a salir de una forma natural. El PSG es un equipo familiar y eso me gusta bastante", comentó Keylor Navas sobre su llegada al PSG.

Su etapa en el Real Madrid

"La verdad fue un período muy complicado. Pero hay momentos en los que debes tomar decisiones para tu futuro. Tengo muy buenos recuerdos en el Real Madrid. Con toda la plantilla, afición y con Zindane claro. Pero hay cosas y situaciones que no podemos controlar. Fue Dios el que me eligió a dejar el Real Madrid", compartió Keylor Navas sobre su salida de la Casa Blanca.

"Sinceramente no me gusta comparar entre Real Madrid y PSG porque los jugadores siempre serán distintos en cada vestuario. Intenté disfrutar cada momento en el Real Madrid y ahora hago lo propio desde Francia con el PSG. Lo di todo por el Real Madrid para ganar los títulos posibles con esa camiseta", resaltó Navas.

Mañana el PSG tiene un partido muy importante y trascendental en la temporada cuando enfrenten al Bayern de Múnich por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Keylor Navas quiere esta vez seguir avanzando en la Copa de Europa para ver si avanza una vez más a las semifinales y tener nuevamente la posibilidad de jugar una final de Champions de manera consecutiva y ser el único arquero en levantar cuatro de estas.