Joel Campbell reforzará al Limón FC

El atacante costarricense, Joel Campbell, viene de ser campeón con el León en México. Y ahora, cumplirá una nueva etapa siendo el patrocinador del Limón FC.

Sin duda, la mejor temporada para Joel Campbell en México fue la que recién culminó con el León quedándose con el título de campeón en la Liga MX. Y si bien el comienzo de la temporada no fue el mejor para el centroamericano, fue determinante en las etapas más importantes. Además, tuvieron que pasar 64 años para que un tico se consagrara campeón en tierras mexicanas.

Luego de muchas críticas y una irregularidad constante en el terreno de juego, llegó la gran oportunidad para Joel ¡y en qué momento! Sucedió en las semifinales de la Liguilla de la Liga MX ante las Chivas de Guadalajara. Siendo la figura de ambos partidos (ida y vuelta) dando una asistencia en el primer encuentro y anotando el gol de la clasificación a la gran final.

La nueva relación entre Joel Campbell y el Limón FC

El futbolista costarricense, Joel Campbell, será uno de los patrocinadores del equipo de Limón FC de Costa Rica. Y es que el conjunto costarricense anunció que el actual futbolista del León, apoyará durante los próximos 18 meses a la institución con el objetivo de poder promocionar su centro de alto rendimiento: Twelve Sport Center.

“Siempre he querido apoyar a Limón FC. Estando en México me percaté que están haciendo las cosas de muy buena manera y eso me motivó a convertirme en patrocinador”, comentó el jugador Joel Campbell, en esta etapa que será nueva para él y su entorno.

Del mismo modo, Joel Campbell también expuso que este es uno de los grandes pasos que quiere seguir dando en el mundo del deporte, tomando en cuenta que la carrera del jugador no es para siempre y que debe pensar en seguir expandiéndose económicamente hablando. Y esta nueva relación con el Limón es un gran paso.