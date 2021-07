MisterChip destaca a la afición de Concacaf por sobre todas las demás

MisterChip opinó que la afición de los países de Concacaf es la más apasionada del mundo, incluso por encima de Sudamérica.

El fútbol es uno de los deportes que más pasión despierta entre los fanáticos. Uno de los factores que puede explicar esto es su popularidad mundial, siendo el más practicado en muchos países del planeta. ¿Y cómo no serlo? Ropas para hacer postes, una pelota improvisada y a jugar.

Pero cierto es que no despierta la misma efusividad en todos lados. Para algunos es solo una actividad recreativa o una disciplina más dentro de las muchas que hay, pero para otros puede tornarse el motor de su vida. Hay gente que sufre, que llora, que ríe y se emociona por lo que a simple vista podría tratarse de 22 personas corriendo detrás de un balón. Los futboleros sabemos que es mucho más que eso.

Según la opinión de MisterChip, reconocido estadígrafo español, la afición más apasionada se encuentra en Concacaf. "Te prometo que jamás he visto la pasión que hay en un partido de Eliminatorias de Concacaf de Honduras, El Salvador, Panamá en ningún otro sitio", manifestó en un video publicado por la cuenta oficial de Twitter de la Copa Oro.

"He estado en partidos de casi todas las confederaciones del mundo. No he estado nunca en un partido de Oceanía, pero he estado en partidos de Copa Asia; de eliminatorias en Copa África; de eliminatorias de Conmebol; de Concacaf y por supuesto de Europa", mencionó para dar bases a su declaración.

Luego de mencionar que la pasión del área no la ha visto "ni en Argentina, ni en Brasil" y "por supuesto no la he visto en Europa", concluyó: "Jamás he visto a la gente agolparse en el estadio tres o cuatro horas antes con su familia para ver un partido, el que sea".