Leonel Moreira recibió críticas por su desempeño ante la ausencia de Keylor Navas en la Tricolor

El guardameta Leonel Moreira debutó en esta edición de la Copa Oro con una victoria ante Guadalupe, sin embargo su rendimiento no fue el esperado.

La Selección de Costa Rica hizo su debut en esta Copa Oro con una victoria (3-1) ante la Selección de Guadalupe. Los ticos tenían grandes bajas en la previa de este torneo y una de ellas era la de Keylor Navas. El guardameta del PSG fue baja debido a una lesión y su lugar como titular lo ocuparía Leonel Moreira, por decisión del entrenador Luis Fernando Suárez. A pesar de la victoria en el primer partido, el arquero fue criticado por su flojo desempeño.

Recordemos que la ausencia de Keylor Navas en el campeonato de la Concacaf se une a las de 2019, 2017, 2015 y 2013. De hecho, la última que disputó el arquero tico fue en el 2011. La responsabilidad estaba en los hombros de Leonel Moreira, que a pesar de no haber tenido una gran debut en esta edición de Copa Oro y recibir críticas, el arquero no tuvo problemas en expresar su opinión luego del partido.

Leonel Moreira respondió luego del partido

"Con el gol creo que son circunstancias de partido, que tenemos que tomar nosotros para mejorar, creo que nos agarraron un poco distraídos pero no pasa nada, lo importante es que no bajamos la cabeza seguimos adelante con el partido y lo sacamos. No por eso voy a dejar de seguir haciendo mi trabajo, creo que uno siempre es autocrítico y más yo con mi trabajo pero lo importante aquí no es eso, sino que el equipo siguió, levantó la cabeza", expresó el arquero de la Liga Deportiva Alajuelense luego del encuentro.

"Además esta es una victoria que veníamos trabajando, veníamos buscando desde tiempo atrás. Gracias a Dios se nos dio, el trabajo, el creer en nosotros mismos, el creer que podíamos sacarlo y salir adelante. Así lo hicimos, trabajamos fuerte durante la semana. Buscamos el partido desde que iniciamos y gracias a Dios logramos los tres puntos", puntualizó Leonel Moreira.

Estos tres puntos de la Selección de Costa Rica son muy importantes ya que le quitan algo de presión en los dos partidos que quedan por la fase de grupos. Los ticos quedan líderes del Grupo C con el mismo puntaje que Jamaica, venció 2-0 a Surinam, pero con mayor diferencia de gol. El próximo partido será ante los surinameses el viernes a las 18:30 (horario Centroamérica).