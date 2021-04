Retorna la acción de la Concachampions con los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Regresa la Concachampions en la instancia de los octavos de final en sus partidos de ida. Los mejores 16 equipos de la competencia se ven las caras para comenzar a definir el primer resultado de cada llave respectivamente. Hoy, 06 de abril se disputarán tres encuentros con la participación de dos equipos de Centroamérica. Marathón (Honduras) y Alajuelense (Costa Rica).

Adicionalemten, el Comité de Árbitros de la Concacaf anunció a los oficiales de los partidos que estarán a cargo de los juegos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank. Para el Marathón vs Timbers el juez encargado de impartir justicia será Cesar Ramos (México). Para el encuentro entre Alajuelense vs Atlanta United estará encargado el árbitro Said Martínez (Honduras). Y para completar la jornada, en el Arcahaie vs Cruz Azul, Kimbell Kerstin WARD (Saint Kitts y Nevis) será el árbitro principal.

Marathón vs Timbers

El conjunto hondureño no ha comenzado de gran manera el Clausura del torneo local en 10 jornadas disputadas. Marcha último en su grupo con tan solo nueve puntos acumulados con cinco derrotas. Sin embargo, en su último encuentro, lo terminó con un triunfo y podría servirle de motivación ahora en Concachampions que son dos encuentros a muerte. Por otro lado, el Timbers luego de terminada la temporada anterior en la MLS, viene de una gran inactividad, disputando solo partidos amistosos. La ventaja, es que definirán esta serie en casa, probablemente con público en las gradas.

Alajuelense vs Atlanta United

Un verdadero partidazo que se vivirá el día de hoy, tal vez el mejor de la jornada. Alajuelense es por hoy el mejor equipo de Centroamérica ganando a nivel internacional y local. Actualmente lidera el fútbol de Costa Rica y llega en un gran momento para enfrentar al Atlanta United que viene de mucha inactividad, pero preparando muchos dias este encuentro con la recuperación de varios jugadores importantes, como la de Josef Martínez. El conjunto estadounidense definirá la serie en casa y tratarán de sacar ventaja en tierras costarricenses.

Arcahaie vs Cruz Azul

Probablemente una de las series más disparejas en esta Concachampions con el conjunto de Haití enfrentando a uno de los conjuntos mexicanos históricos como el Cruz Azul, que además está haciendo una gran temporada en la Liga MX, liderando la tabla general y llega en un gran momento futbolístico. Por otro lado, el Arcahaie intentará contrarrestar el juego de los mexicanos y sacar alguna ventaja en casa.