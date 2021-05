¿Cómo les fue a los panameños en la Libertadores?

Cuatro jugadores panameños tuvieron participación en la Copa Libertadores que culminó su etapa de grupos.

La Fase de Grupos de la Copa Libertadores finalizó este jueves, donde se definieron a los equipos clasificados a los octavos de final y también se supo el destino de los futbolistas panameños que representaron a su país y que tuvieron participación con sus respectivos clubes, en búsqueda de trascender en la competición continental.

Harold Cummings y Always Ready de Bolivia se despidieron del certamen al ser últimos de la tabla del Grupo B con siete puntos casilla que ocuparon al no poderle ganarle al Internacional de Brasil, en un compromiso donde el canalero no tuvo participación luego que fuera expulsado en el último compromiso.

Freddy Góndola y Deportivo Táchira de Venezuela no pudieron meterse a los octavos de final luego de caer goleados 6-2 ante Olimpia de Paraguay, por lo que quedaron en el tercer puesto del Grupo B y se tuvieron que conformar con estar en la Copa Sudamericana.

Rolando Blackburn estuvo desde el inicio con su equipo The Strongest de Bolivia, en el partido de ayer contra Boca Juniors en el estadio La Bombonera, aunque lamentablemente los argentinos lograron ganar 3-0, por lo que el club del canalero quedó último de la tabla con seis puntos.

Alberto Quintero fue titular con Universitario, aunque solamente jugó 17 minutos en el compromiso ante Palmeiras De Brasil porque fue expulsado al recibir una tarjeta roja directa, por lo que complicó a su equipo en la goleada de 6-0 que recibió en territorio carioca, por lo que finalizó en el fondo de la clasificación con cuatro unidades.