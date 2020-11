Berny Ulloa, el árbitro costarricense que tiene una anécdota curiosa con Diego Maradona

Berny Ulloa es un árbitro costarricense que dirigió partidos de Diego Maradona en la Copa del Mundo.

La admiración por Diego Armando Maradona no solo fue de compañeros de equipo, rivales, aficionados o personas de otros deportes, existe un caso especial y es el de un árbitro, que nació en Costa Rica y que tuvo la oportunidad de dirigirlo en cuatro partidos, incluso hasta tiene una anécdota con el 10.

Berny Ulloa, fue un árbitro costarricense que en 1985 recibió la noticia más importante de su carrera, cuando fue uno de los elegidos para dirigir la Copa del Mundo de México 1986. “Siempre tuve en mi mente llegar a un mundial, porque uno representa a su país y en mi caso era especial porque nuestra Selección nunca había estado en una justa mundialista”.

Además, Ulloa tiene en su historial tiene haber dirigido no uno, sino cuatro partidos de la Selección de Argentina, tres de ellos en México 1986, incluido el de los cuartos de final ante Inglaterra, donde el 10 hizo el gol del siglo y el de la mano de Dios, además el de la gran final contra Alemania donde la albiceleste se coronó campeona.

El costarricense cuenta que en ese partido contra Inglaterra, Maradona se disponía a cobrar un tiro de esquina, en ese momento el jugador quitó el asta de la banderola y la colocó en el césped, a lo que Ulloa le solicitó que la pusiera en su lugar, el futbolista se mostró molesto pero la colocó, aunque la bandera también se había caído, el tico le pidió al argentino que también la ubicara de la forma correcta.

"Cuando él junta el 'trapito' (la banderola), la coloca encima de la asta, pero no dentro del hoyo como correspondía, entonces me dice Maradona, '¿listo?' Y yo le respondo, 'no', tiene que colocarla dentro, tal como estaba. De inmediato me responde: "No me rompas las pelotas Berny". Sin embargo, la colocó bien y luego me dijo, "ahora sí, ¿complacido Berny?", dijo el exárbitro en una entrevista.

Berny Ulloa le arbitró en cuatro ocasiones a Diego Maradona, tres fueron como asistente en donde se incluyen los dos encuentros históricos de México 86 y luego como central lo hizo en el compromiso de Argentina versus Rumanía en la Copa del Mundo de Italia 1990.