Andrés Andrade sería buscado por un equipo de la Bundesliga

Desde Alemania indican que Andrés Andrade es pretendido por un equipo que actualmente milita en la Bundesliga.

El mercado de pases en Europa aún no ha cesado, a pesar de que los certámenes domésticos se han reactivado y las competiciones internacionales empiezan a entrar en la instancia de fase de grupos. Esta ventana en particular no ha dejado de dar sorpresas, como el traspaso de Lionel Messi al PSG o el de Cristiano Ronaldo al Manchester United.

A falta de pocos días para que se cierre esta ventana, uno de las próximas transacciones podría ser protagonizada por un legionario. Es que, según ha expresado el medio alemán "Neue Westfälische", el panameño Andrés Andrade es pretendido por un equipo que milita en la Bundesliga: el Arminia Bielefeld.

El canalero se viene desempeñando de buena manera en el LASK Linz de la primera divisional de Austria, donde es titular, y eso ha llamado la atención de los germanos que necesitan de un defensor central tras la partida de Mike van der Hoorn al Utrecht de la Eredivise de los Países Bajos.

El Arminia Bielefeld es una institución de la ciudad homónima ubicada en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Ascendió a la élite bávara en la temporada 2019-20 y esquivó el descenso a la 2.Bundesliga por dos unidades. Este curso pretenden volver a mantenerse, así como también aspirar a algún puesto de torneo continental.

Luego de cinco jornadas el LASK donde actualmente se encuentra Andrade está sexto (sobre 12 que participan) con seis unidades producto de una victoria, tres igualdades y una derrota. La mira sin embargo está fijada en la UEFA Conference League, donde se encuentran emplazados en el Grupo A con Maccabi Tel Aviv de Israel; Alashkert de Armenia y HJK de Finlandia.