Amistoso entre Guatemala y El Salvador sufre drástico cambio

El amistoso que Guatemala y El Salvador disputarán el 24 de septiembre ha sufrido un cambio importante.

En poco más de una semana, las selecciones de El Salvador y Guatemala se verán las caras en el marco de un amistoso internacional. Será el viernes 24 de septiembre, para ser más precisos, en el Audi Field de Washington (donde oficia de local el DC United de la MLS de los Estados Unidos).

Lo que en un principio parecía indicar que se iba a tratar de un choque entre combinados mayores, terminó virando hacia otro rumbo. Es que la federación chapina (Fedefut) confirmó que el duelo se llevará a cabo entre los equipos Sub-23 de ambos países, y no con la absoluta como estaba previsto.

"Para darle oportunidad a las nuevas generaciones y con miras a conformar la Selección Mayor, la Fedefut en coordinación con el actual cuerpo técnico interino y la Federación Salvadoreña de Fútbol, han determinado que dicho encuentro será disputado entre las Selección Sub 23 de Guatemala y la Selección Sub 23 de El Salvador", manifestó la mencionada entidad en un comunicado oficial.

El comunicado de Fedefut sobre el amistoso ante El Salvador (Foto: Fedefut)

Hugo Pérez (entrenador de La Selecta), al ser consultado por el sitio El Gráfico de El Salvador, confesó: "Desconocía de este nuevo arreglo, esta mañana había platicado con el presidente y no me había mencionado nada. Trataré de platicar con el presidente para que me confirme, ya que tenía lista la nómina que viajaría".

La sub-23 de los cuscatlecos no ha tenido actividad desde el Preolímpico de la Concacaf, donde debutaron Joshua Pérez y Enrico Dueñas. ¿Lograrán los jóvenes centroamericanos saber aprovechar esta oportunidad para meterse en la mayor?