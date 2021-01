Águila es el primer semifinalista en El Salvador

El Salvador ya conoce que Águila es el primer equipo clasificado a las Semifinales; solo quedan tres cupos.

El Torneo Apertura 2020 de la Liga Pepsi de El Salvador continúa desarrollando su instancia final y hoy se definió al primer equipo clasificado a las semifinales, tal como se esperaba, Águila lograría sentenciar la serie a su favor por lo que ya es uno de los cuatro mejores clubes del campeonato y uno de los candidatos a ganar el título.

Los negronaranjas lograron confirmar su buen momento en el campeonato, consiguiendo su boleto a la siguiente fase, tras superar 3-0 en el global a Luis Ángel Firpo, esto luego de ganar la tarde de hoy 1-0 y con el 0-2 de la ida, no tuvo rival que le pudiera complicar sus aspiraciones por continuar en el certamen.

Firpo comenzó con bastante orden el compromiso, esto ante la obligación de tratar de darle vuelta a la serie, pero se toparon con un cuadro local que no se complicó, no se desesperó y se mantuvo con calma para no caer en el juego del rival y así fue, poco a poco los pajarracos fueron adelantando líneas y así adueñarse de la iniciativa.

Justo cuando iba a finalizar el primer tiempo, los de San Miguel lograron sentenciar el partido y la serie, cuando al minuto 42, Yan Maciel se encontró con un balón en la entrada del área, tras acomodarse y ante la marca de un defensor definió de zurda, para cruzarle la pelota al portero que no tuvo opciones para evitar el 1-0.

Águila es el primer semifinalista del Apertura 2020 de El Salvador, ahora está a la espera de un rival cuando mañana se disputen las otras tres series restantes: Limeño vs Jocoro, FAS vs Sonsonate y Alianza vs Once Deportivo.