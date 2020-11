Aaron Herrera y Cristian Roldan: ¿Pueden jugar para Guatemala?

Ambos futbolistas, Cristian Roldan y Aaron Herrera, son elegibles para la azul y blanco de Guatemala. ¿Pueden estar rumbo a Qatar 2022?

Guatemala busca refuerzos y Amarini Villatoro no lo ha ocultado en ningún momento. Cualquier jugador que desee vestir la azul y blanco y tenga de alguna forma raíces o vínculos con el país , podría ser considerado para formar parte del proceso rumbo al Campeonato Mundial. En este caso, se ha hablado de dos futbolistas en particular que han sonado para vestir los colores guatemaltecos: Aaron Herrera y Cristian Roldan.



En primera instancia está Aaron Herrera, quien ya fue buscado en algún momento para Amarini Villatoro. Herrera es nacido en Estados Unidos pero su padre es guatemalteco; tiene 23 años y en su momento fue seleccionado estadounidense sub 20 y sub 23. Hoy juega para el Real Salt Lake, y la generación brillante de la selección 'gringa' no parece darle mucha cabida en el equipo actual.



La buena noticia para la azul y blanco es que el lateral derecho todavía no debutó en la escuadra absoluta de las barras y las estrellas. Por lo tanto, el trabajo a hacer solamente sería convencerlo para formar parte del proceso chapín rumbo al mundial de Qatar 2022, y que renuncie al equipo de su país de nacimiento.

Por su parte, otro que asoma como una opción es Cristian Roldan, en caso de que la Selección Nacional de Guatemala también quisiera contar con él. El mediocampista del Seattle Sounders puede optar a tres selecciones: la de Estados Unidos, Guatemala, y El Salvador. Sin embargo, el caso de Roldán es más complicado, por no decir imposible, pues este ha sido seleccionado estadounidense en 19 ocasiones, y previamente ya había rechazado al país de su padre y madre, respectivamente.