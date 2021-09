Gabriel Torres es el jugador más costoso del mercado en Alajuelense

Gabriel Torres como nuevo fichaje de Alajuelense también se ha convertido en el jugador más costoso de los rojinegros en el mercado.

La Liga Deportiva Alajuelense decidió romper el mercado una vez más con las contrataciones de Celso Borges y Gabriel Torres. El atacante panameño no tuvo una gran desempeño con los Pumas en la Liga MX y a sus 32 años de edad decidió aportar toda su experiencia al fútbol de Costa Rica, en lo que está siendo su primera aparición en el balompié costarricense. Sin embargo no solamente es talento y experiencia, sino que según Transfermarkt, es el jugador más costosos de la plantilla rojinegra.

"Aprendí que Dios permite muchas cosas en mi vida, tanto de bendición, cómo procesos dolorosos, y hasta hoy puedo dar gracias por todo eso que he vivido, me han hecho una persona fuerte, una persona de fe, y no tengo temor de lo que pueda venir, porque Dios esta conmigo", escribió Gabriel Torres en su cuenta oficial de Twitter luego de que se oficializara su fichaje por la Liga Deportiva Alajuelense.

Gabriel Torres: el más costoso de Alajuelense

Según Transfermarkt, Gabriel Torres tiene un precio en el mercado de 1 millón de Euros. Y esto lo convierte a sus 32 años de edad en el futbolista más costosos de la plantilla actual de los rojinegros. El panameño a tenido experiencia en Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Ecuador y recientemente en los Pumas de México. Bastante recorrido para el canalero que además por su trayectoria con la Selección de Panamá, son elementos que suman para registrar el valor más alto en lo económico en Alajuelense.

Recordemos que Gabriel Torres hizo su debut con los rojinegros marcando gol ante Sporting San José, para iniciar de esta manera con el pie derecho su paso por el fútbol de Costa Rica. Alajuelense será el favorito para quedarse con todo a nivel local, así como también en los torneos internacionales. Para esto, el panameño aportará desde la ofensiva con goles para que La Liga pueda cumplir con los objetivos planteados.