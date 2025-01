Sigue la guerra en Saprissa: Juan Carlos Rojas contradice a Javon East y lo enfrenta a la afición con un tema delicado.

Se viven días ajetreados en Deportivo Saprissa. Y no precisamente por el mercado de fichajes, del cual aseguran haberse retirado. El caos lo desató Javon East cuando rompió el silencio sobre su salida, dejando mal parado al gerente deportivo del club, Sergio Gila.

El contrato de East vencía en mayo de 2025, pero no se llegó a un acuerdo para renovarlo. Según explicó en una entrevista con el periodista Josué Quesada, Gila le ofreció una rebaja del 50% de su salario o cobrar la totalidad del mismo por dos meses y medio.

Es a raíz de esta situación que el delantero jamaiquino publicó el polémico tweet en el cual hace mención a la “esclavitud moderna”. Al no poder extender su ligamen ni llegar a un punto en común para finiquitarlo, la disputa podría resolverse en la corte.

La versión que faltaba era la de Saprissa. Y fue su presidente, Juan Carlos Rojas, quien rompió el silencio este jueves en Tigo Sports Radio.

Presidente de Saprissa contradice a Javon East

“Él puede interpretar y dar versiones, pero con la cara y la frente en alto puedo decir que el manejo fue profesional”, empezó diciendo el jerarca de Saprissa contra Javon East, quien había relatado que jamás se reunió con Rojas tras su salida y solo había visto a Gila en una ocasión en dos años.

“Estoy siempre en comunicación con Sergio, sé todo lo que ha venido pasando. Nosotros a Javon, al igual que a todos los jugadores, lo hemos tratado de una manera sumamente correcta siempre, con un gran nivel de respeto y apoyo. Inclusive tuvo en diferentes momentos temas difíciles y recibió siempre un apoyo absoluto“, añadió el jerarca Morado.

Y le retrucó a East: “Nosotros queríamos renovarle el contrato. Se le hizo una oferta muy, muy buena, pero él quería todavía más. Un monto que sentíamos era totalmente desproporcionado. Le hicimos un incremento sustancial para que continuara. No llegamos a un acuerdo y por diferentes razones se decidió mejor llegar a un finiquito”.

Por último, Rojas negó que intentaran realizarle un recorte salarial. “Solo para estar claro, el desacuerdo va en cuáles serían los términos de ese finiquito. No es un tema de reducción de nada, es un tema de los acuerdos del finiquito. Y, sí, no ha habido un acuerdo en eso. Ojalá podamos tener un acuerdo pronto. Y si no es así, obviamente cada uno está en su derecho de ir a tribunales”.

El presidente de Saprissa no vaciló a la hora de responderlo a Javon East. (Fotos: Saprissa)

Gustavo Chinchilla da un nuevo dato sobre el caso Javon East

El gerente general de Saprissa le aseguró a Deportes Repretel que Sergio Gila empezó a negociar con un año de anticipación la extensión del contrato de Javon East. Habló primero con su representante y luego con el ariete durante meses. Pero durante el torneo pasado les “comunicó que no aceptaba la propuesta, la cual aumentaba sustancialmente su salario”.