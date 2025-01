Javon East incendia a Saprissa: el maltrato de Sergio Gila y una denuncia que irá a la corte.

Javon East no se fue en buenos términos de Deportivo Saprissa. Esto quedó claro desde un primer momento, cuando reveló que José Giacone le avisó que no seguiría en el equipo después de caer ante Herediano en semifinales y se convirtió en el primer sacrificado de la directiva para el Clausura 2025.

El escándalo siguió creciendo en los días venideros, con un polémico tweet del delantero jamaiquino en el que habló de “esclavitud moderna”. Al cruce salió el presidente del club, Juan Carlos Rojas, y en el medio lo respaldó su amigo y ex compañero, Luis Paradela.

Sin embargo, llegó a un punto de no retorno en las últimas horas, con la entrevista que el ex Santos le concedió al periodista Josué Quesada, en la cual dejó en claro que la rescisión de su contrato —vigente hasta mayo de 2025— no se dio de mutuo acuerdo, sino unilateralmente.

¿Qué dijo Javon East sobre Sergio Gila y su salida de Saprissa?

Según East, la negociación por el finiquito de su contrato se dio a través de WhatsApp con Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, a quien no quiso nombrar en un principio: “Hice esa publicación debido a cierto mensaje perturbador que recibo del directivo deportivo”, explicó.

“Él trató de ofrecerme el 50% de mi salario de los seis meses que me quedaban”, relató el futbolista oriundo de Kingston, quien esperaba percibir la totalidad del compromiso económico, tal como estipulaba su ligamen. Y cuando se lo planteó a Gila, recibió una supuesta respuesta que catalogó de irrespetuosa.

“Me dijo ‘no te voy a pagar, si no aceptás el 50% que te damos llévanos a la corte‘. Yo no dije que voy a llevar al club a la corte, lo dijo él”, detalló.

Las pláticas prosiguieron y East propuso recibir el salario de tres meses y medio, pero la contraoferta de Gila fue de dos meses y medio. A raíz de esta situación es que llevará el caso a la justicia: el ariete quiere cobrar el dinero que Saprissa le adeuda y para ir a fondo contrató a un abogado español.

Javon East, criticado por sus múltiples fallos de cara al arco, fue el máximo artillero del Apertura 2024 junto a Marcel Hernández con diez goles. (Foto: La Teja)

Para Javon East faltó comunicación con la cúpula dirigencial de Saprissa

Javon East aseguró que la única vez que vio al gerente deportivo de Saprissa en persona dese que llegó en 2022 fue después de la serie con Herediano. Ese nulo vínculo dejó una amarga sensación en el caribeño, quien esperaba un trato más profesional por parte de la directiva. Incluido Juan Carlos Rojas.

“Nadie me llamó para hablar. Me iba a casa y el entrenador me detuvo junto a otro futbolistas y me dijo ‘no vas a ser parte del equipo el próximo torneo’. Ahí fue cuando hablé con Sergio”, detalló, asegurando que la reunión se dio porque él buscó al ibérico.