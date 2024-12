Rolando Fonseca dice lo que nadie se anima en Saprissa sobre Mariano Torres y David Guzmán

Este martes, el histórico exfutbolista costarricense Rolando Fonseca aprovechó su espacio en Teletica Radio para reflexionar acerca del difícil momento que atraviesa Deportivo Saprissa, que al día de hoy tiene un pie y medio fuera del Torneo Apertura 2024.

La inapelable paliza por 3-0 que sufrieron los dirigidos por José Giacone el domingo, durante su visita al Club Sport Herediano en la final de ida de la segunda fase del certamen, desató el caos en Tibás y motivó el análisis del exmorado.

Fonseca expone la gran falencia del Monstruo

Fonseca aseguró que la diferencia de edad entre los florenses y los tibaseños es un punto clave para entender la sorprendente goleada ocurrida en el Estadio Carlos Alvarado: “Estás jugando con dinámica contra jugadores pesados, lentos y sin ritmo. Estás jugando la mística, el corazón, contra un man que está con experiencia, pero cuando me cambia el ritmo queda agotado”.

Las palabras de Fonseca no carecen de fundamento. Si se comparan los promedios de edad en las alineaciones de Herediano y Saprissa para el partido de ida de las semifinales, queda en evidencia una brecha para nada despreciable: el once inicial de Jafet Soto, con una media de 26.3 años, fue considerablemente más joven que el que formó José Giacone, el cual promediaba los 31.5 años.

“Yo puedo tener la calidad y puedo tener las ganas, pero si no alcanzo al chiquillo que me pasa con 19 años… Herediano tiene jugadores con cambio de ritmo, veloces y jóvenes, enfrentando a unos pedazos de jugadores muy buenos, pero que ya están en una situación donde tienen una deficiencia”, sentenció el exfutbolista.

Mariano Torres y David Guzmán, los apuntados por Fonseca

Rolando Fonseca ilustró su argumento utilizando como ejemplo a dos de los mayores referentes que tiene Saprissa: Mariano Torres, de 37 años, y David Guzmán, de 34.

“¿Mariano hace cuánto no jugaba? ¿Guzmán hace cuánto no juega? No es que sean malos jugadores, es que no están en el tiempo. El tercer gol es un gol de timing”, aseguró Fonseca.

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Saprissa y Herediano?

La final de vuelta entre Saprissa y Herediano se disputará este miércoles 18 de diciembre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica), en un Estadio Ricardo Saprissa que promete estar colmado.