De vuelta morado: Luis Paradela sorprende a Saprissa con su última decisión.

El Deportivo Saprissa está atravesando un mal momento. Después de haber perdido las finales del último campeonato, el inicio del Clausura 2025 no fue el deseado.

El equipo no sólo no juega bien sino que está diezmado: entre los jugadores suspendidos por los incidentes de las definiciones pasadas y los nuevos fichajes que aún no logró habilitar, José Giacone no tiene demasiado para inventar.

En ese camino fue que ahora apareció Luis Paradela, quizás el último jugador que más alegrías concretas le dio al equipo, para enloquecer a la afición justo cuando más lo necesitaba.

Luis Paradela nunca se olvida de Saprissa

Pese a que es cubano y a que se fue a jugar a la U Craiova de Rumania, Paradela lleva al morado en su corazón. Ahora mismo, de hecho, el delantero se está recuperando de una rotura parcial del ligamento cruzado interior y en la inserción del menisco medial que sufrió en diciembre.

Sin embargo, sus días los pasa con la camiseta del Monstruo. Así lo dejó ver en su cuenta de Instagram tras compartir un posteo de su esposa, quien lo mostró en su rol de padre, alimentado a su hija, pero vistiendo con una camiseta del morado de entrecasa.

El paso de Luis Paradela por Saprissa

Luis Paradela jugó en Saprissa dos años, desde julio de 2022 hasta julio de 2024. En ese tiempo disputó 92 partidos, anotó 25 goles, dio 10 asistencias y levantó cinco títulos con el Monstruo.

Eso sí: antes de irse a Rumania, el seleccionado cubano extendió su contrato con Saprissa hasta 2028, por lo que las puertas de la institución estarán abiertas en el caso de que U Craiova decida ponerle punto final a la cesión. Sin embargo, su objetivo es permanecer en Europa.