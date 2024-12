Alerta en Saprissa: figura de José Giacone avisa que lo buscan del extranjero.

Deportivo Saprissa le ganó a Santa Ana el último partido de la primera fase de la Liga Promérica, se aseguró el segundo puesto por detrás de la Liga Deportiva Alajuelense y ahora enfrentará a San Carlos en semifinales.

Hasta ahí, todo luce inmejorable para José Giacone, quien encima confirmó los refuerzos que tanto esperaban en el club morado para estos partidos fundamentales por un lugar en la final. Sin embargo no todas son buenas noticias ya que el técnico recibió el aviso de una de sus figuras.

José Giacone puede perder a uno de sus jugadores titulares

Luis Díaz, quien se transformó en una fija en el once inicial de José Giacone, termina su contrato a fines de diciembre y todavía no renovó. Y si bien Sergio Gila, el gerente deportivo de Saprissa, aseguró que “no hay que negociar mucho; es cuestión de sentarse a firmar”, el jugador no lo ve tan así.

“Estoy muy tranquilo, mi representante habló con Sergio y conmigo, es una prioridad extender el contrato seis meses más, pero obviamente hay otro interés de otro equipo de afuera”, aseguró el extremo derecho, que quiere quedarse pero también valora otras ofertas.

Luis Díaz todavía no sabe si seguirá en Saprissa. (Saprissa)

“Si me quedo acá voy a estar muy feliz y mi familia también, con el equipo y el gran grupo, pero vamos a esperar a ver qué pasa al final del torneo”, aseguró Díaz tras el encuentro de este domingo.

“Ellos (por Saprissa) tienen la prioridad, la idea es extender el contrato seis meses más, éste es un gran equipo, ya se lo hice saber a mi representante, pero ahora serán días o semanas clave para lo que viene”, avisó el jugador que, seguramente, está buscando conseguir un contrato más favorable.