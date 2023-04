En el Podcast “Nos Ponemos las Pilas”, del famoso periodista, Fernando Palomo, el entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, participó como invitado. Durante la conversación, el técnico tocó distintos temas del fútbol panameño y algunas deficiencias, entre ellas, la poca lectura que tienen los jugadores a la hora de entender instrucciones tácticas.

Cabe destacar que Christiansen es un entrenador que le dio un cambio radical al juego de la Selección de Panamá, implementando un sistema distinto a lo visto en el pasado. Sin embargo, el danés explicó lo complicado que le ha resultado hacer que algunos futbolistas lo entiendan.

“Cuando hablo con los jugadores de la LPF, como que no me entienden. Lo bueno es que ya yo he vivido esa situación y se los tengo que volver a explicar para que lo entiendan”, dijo, tomando en cuenta su pasado en el FC Barcelona de Johan Cruyff, en el que estuvo en la misma situación.

“Un claro ejemplo es Abdiel Ayarza. Un partido en el que iba a entrar en el segundo tiempo y mi asistente le explica lo que tiene que hacer, luego le expliqué yo también, pero cuando entró, según lo que vimos, no entendió. En otro partido pasó lo mismo y le preguntamos si había entendido y nos dijo que no, pero cuando le explicamos, lo hizo bien cuando entró”, concluyó.