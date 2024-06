La Selección de Panamá cayó 1-0 contra Paraguay en su último partido amistoso previo a disputar la Copa América 2024, en el que el entrenador Thomas Christiansen fue claro en decir que sus aspiraciones en el torneo son grandes y aprovechó para enviarle una advertencia a sus rivales.

Christiansen va a Estados Unidos con la convicción de que su equipo puede dar la sorpresa, esto basado en los últimos partidos que se tuvieron, en especial el de hoy contra los paraguayos

La advertencia

“Comparar estos equipos (Paraguay y Uruguay) con Panamá es un salto importante y esto no significa que no vamos a competir, vamos a ir a la Copa América a hacer lo mejor posible y ojalá sacar buenos puntos y a ver si podemos dar la sorpresa“, dijo el estratega danés.

“Sabemos lo que nos vamos a enfrentar en la Copa América, la cuestión es si estamos al nivel de competir al momento que nos toque, tenemos que dar el 250% si queremos tener opciones“, agregó.

Su análisis de la derrota ante Paraguay

“Lo bueno es haber visto nuevos jugadores en posiciones no tan normales, como es el tema de Harvey, quizás en la posición de medio entro se puede encontrar más cómodo, pero como tiene buen pie, buen desplazamiento de balón hemos pensado que la posición de central le podría beneficiar tanto a el, como al equipo y creo que ha hecho un partido decente”, opinó.

Por último, habló de las bajas por lesión: “La situación es evidente, tenemos dos centrales lesionados, hay que mirar opciones. Hablar de que uno es mejor que otro, no hablaré de eso ahora. Ha sentido un pequeño pinchazo en el cuádriceps (Aníbal Godoy) y espero que mañana hagan una prueba para confirmar o descartar el alcance de la lesión“.