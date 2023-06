El pasado jueves, la Selección de Panamá no pudo vencer a la Selección de Canadá en el Final Four de la Liga de Naciones. Los centroamericanos cayeron 0-2 frente a un rival que fue contundente de cara al marco. No obstante, los panameños cargaron sobre Thomas Christiansen e incluso lo calificaron de “sobrevalorado”.

Y es que muchos fanáticos reaccionaron de forma molesta por la derrota y las declaraciones en conferencia de prensa del técnico, quien indicó que no contaba con el suficiente material para competir contra los grandes de Concacaf.

“Si va a señalar, bien, pero que el primero en la lista sea él (Christiansen). Eso haría un líder. Cuidado y Jorge Dely Valdés se queda con el equipo”, mencionó un usuario en redes sociales.

“Ningún técnico que se respete o de calibre, ha criticado o echado la culpa de un mal resultado a sus jugadores, debería darle vergüenza”, expresó otro aficionado, refiriéndose a las palabras del entrenador al culminar el compromiso frente a Canadá.

Algunos también criticaron la zona defensiva que alineó el danés: “Perfecto, pero también la parte defensiva es culpa del DT por convocar a jugadores que ya cerraron su ciclo como Cummings y Davis. Esos goles se hubieran evitado con jugadores aplicados y con más velocidad” o “Thomas Christiansen quiso salir con línea de cinco, sin saber que jugando con Cummings, es jugar menos uno”.

Otros, de hecho, aseguraron que Thomas Christiansen es un técnico sobrevalorado: “Hay que cambiar al DT. Con los Dely Valdés y jugadores nuevos, sería menos decepcionante. Christiansen es puro marketing sobrevalorado” o “Thomas Christiansen es el DT más sobrevalorado del mundo solo porque es europeo”.

+ Reacciones de los panameños