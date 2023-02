A menos de dos semanas para que la Selección de Panamá Femenina afronte su primer compromiso del repechaje hacia el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, las dirigidas por Ignacio Quintana dieron fin a su gira en Chile. Hoy viajarían hacia Nueva Zelanda para concentrarse, previo a su primer compromiso en la repesca.

Ayer domingo, La Roja tuvo su último amistoso contra Chile en el cual cayeron por 0-4 en un partido donde el técnico realizó algunas variantes en la alineación. Cabe destacar que Panamá venía de ganarle 3-1 al mismo rival el pasado viernes, con anotaciones de Karla Riley, Hilary Jaén y Marta Cox. Así, culminaron con una victoria y una derrota en los dos enfrentamientos ante las sudamericanas.

Ahora, el elenco Canalero tomará un vuelo hacia Auckland, Nueva Zelanda, para iniciar su quinto y último campamento antes de comenzar con el repechaje internacional. Recordemos que las panameñas se medirán a Papúa Nueva Guinea en la primera ronda del campeonato y si gana, deberá encontrarse contra uno entre China Taipéi o Paraguay.

“La referencia que tenemos de Papúa es que fueron las campeonas de Oceanía, le ganaron a las favoritas y no podemos confiarnos, tenemos que pararnos ahí como si fueran el número 1 del ranking. Nosotros estamos obligados a ganar y clasificar al Mundial, no me gusta prometer, pero estamos obligados a ganar“, manifestó Ignacio Quintana en su momento, referente a Papúa Nueva Guinea.

“Sueño cada día con clasificar a la Copa Mundial de la FIFA. En el mundo del fútbol, ​​son eventos como este de los que están hechos los sueños. La Copa del Mundo es el pináculo y me encantaría tener la oportunidad de ayudar a llevar a Panamá a su primer mundial“, expresó, por su lado, la delantera Riley Tanner, quien es una de las convocadas para afrontar la repesca.