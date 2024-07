Con la salida de Jean-Louis Gasset, era evidente que el el Olympique Marsella sufriría más de un cambio en su plantel. Empezando con la dirección de Roberto De Zerbi, el conjunto francés ya trabaja en el mercado de transferencias de cara a la siguiente temporada y Michael Amir Murillo podría ser uno de los “sacrificados”.

Y es que según lo que informó Le Equipe desde Francia, el panameño podría ser uno de los seleccionados para liberar plazas extracomunitarias, tomando en cuenta las llegadas de Mason Greenwood y Luis Henrique. Considerando que asimismo, buscarán otros jugadores en la ventana de fichajes.

¿Murillo en la puerta de salida del Olympique Marsella?

Por su parte, el gestor deportivo, Antonio Dubois explicó el caso del lateral derecho centroamericano: “De Zerbi, al llegar a Marsella, hizo una lista de 8-10 jugadores no deseados. Mejor dicho: jugadores que no entran en los planes tácticos del DT. Dentro de esta lista (pública), no estaba el nombre de Amir, sino el de Clauss, por ejemplo Clauss que va a firmar en unos días con Niza”, manifestó.

“El detalle muy importante y que no salió público, es que el presidente del Marsella, Pablo Longoria, emitió y entregó un poder a unos agentes cercanos de él para investigar si clubes estaban interesados ​​en Amir”, agregó.

Al igual, acotó que no es seguro que Marsella quiera venderle: “Eso no quiere decir que lo quieren vender, sino que están dispuestos a escuchar en caso de oferta de algún club. Esa práctica se hace todos los años con muchos jugadores que, a la final, no se van necesariamente. Así que no es algo que nos asegura que lo quieren vender sí o sí”.

Michael Murillo presente en la pretemporada

En cuanto al propio futbolista, ya se volvió a incorporar a los entrenamientos del Olympique de Marsella. Después de su actuación en la Copa América y sus respectivas vacaciones, el defensor ya se encuentra junto a su club para prepararse de cara a la próxima temporada.

Destacar que el equipo de De Zerbi se medirá al Toulon y al Augsburg en dos partidos amistosos previo al inicio de la Ligue 1. En ambos compromisos se podría determinar cuál será la intención del DT italiano con el canalero.