Mensaje a Thomas Christiansen: Panameño campeón en Guatemala abre las puertas a su regreso a la Selección Nacional

Xelajú MC se proclamó ayer campeón del Torneo Apertura 2024 de Guatemala, club que cuenta en sus filas con dos elementos panameños como el portero José Calderón y el defensor Harold Cummings, quienes fueron piezas claves para poder levantar el título en una final dramática.

ver también Oficial: Xelajú anuncia la llegada de un mundialista

Tanto Calderón como Cummings son parte de la generación dorada de la Selección de Panamá, que clasificaron a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y que son recordados con cariño, siendo uno de ellos el que aprovechó la euforia del campeonato para enviarle un mensaje a Thomas Christiansen.

Quiere volver a la Selección de Panamá

El defensor Harold Cummings no guardó sus sensaciones y confirmó que está abierto a recibir un llamado de Thomas Christiansen, esto tomando en cuenta que tuvo un buen rendimiento con los súper chivos, aunque sabe que también debe incrementar su nivel para entrar en la convocatoria.

“La gente puede hablar y opinar, yo debo trabajar y enfocarme en mi trabajo, vengo haciendo las cosas bien, es decisión del técnico si me quiere llamar, al inicio no estaba bien físicamente para ir a la Copa América, ahora es pasado, la Selección anda en buen momento y sé que debo seguir subiendo mi nivel, si me llama el entrenador con mucho gusto iré si estoy bien físicamente”, opinó.

Hay que recordar que Cummings había sido tomado en cuenta para la Copa América 2024, pero notificó a Christiansen que no atendería el llamado, porque no se sentía bien físicamente y tampoco en nivel futbolístico para estar con la Selección de Panamá, pero desde entonces ya no fue convocado.

ver también Mundialista con Panamá deja desafiante mensaje para el juego de vuelta de la final de Guatemala

La Selección de Panamá volverá a la actividad en la Fecha FIFA de marzo, cuando dispute el Final Four de la Concacaf y así estar en la lucha por el título del área, mientras que ya avanzó a la última ronda de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Publicidad