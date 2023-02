Desde hace algunas semanas se rumoró que Luis Mejía podría haber llegado a Peñarol en el pasado mercado de transferencias. El portero que viste la camiseta de la Unión Española fue vinculado con el cuadro Aurinegro, aunque el propio futbolista aseguró que en ningún momento se acercaron para negociar con él de manera directa.

Cabe destacar que el panameño pasó por la institución de Nacional, en la cual no se marchó de la mejor forma (problemas internos) y Peñarol es su clásico rival, por lo que algunos lo podían llegar a calificar como una “traición”. Sin embargo, todo parece indicar que esto no sucederá, debido a que Mejía declaró que no tiene pensado fichar por los Carboneros.

“Se ha hablado mucho estos últimos meses, pero yo estoy tranquilo porque siempre estuve enfocado en recuperarme y volver de la mejor manera. Solamente me han llegado rumores y obviamente tengo muchos amigos de Uruguay que me hicieron llegar alguna noticia, pero la verdad es que nadie se ha comunicado conmigo“, expresó en una entrevista hacia el medio Ovación.

Además, recordó su etapa en Nacional, siendo agradecido, “jugar en Nacional fue un plus en mi carrera porque es otra vidriera. Es el club con el que salí campeón por primera vez, es una institución que está bien vista a nivel internacional, siempre peleando y jugando ahí en las copas. Pasé cinco años maravillosos en Nacional donde salí varias veces campeón y solamente tengo palabras de agradecimiento“, dijo.

Al igual, se refirió a su actual lesión, asegurando que pronto recibirá el alta médica y espera estar listo para afrontar la siguiente edición de la Copa Oro con la Selección de Panamá. “Ahora estoy con ganas de recuperarme, agarrar esa continuidad que tenía antes. En marzo tenemos la Liga de las Naciones, que jugamos en Costa Rica, si conseguimos un empate de visita, nos metemos las semifinales. Pero en lo personal, no creo que esté para esa fecha porque llegaría muy justo. La idea que hablamos con la parte médica de la selección y el cuerpo técnico es de apuntar bien para llegar a la Copa de Oro“, declaró hacia el mismo medio.