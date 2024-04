Durante las últimas horas, José Córdoba ha estado en boca de todos en Panamá. Y es que luego de la Liga de Naciones, el defensor central también fue uno de los legionarios panameños que dio de qué hablar en el fin de semana. El zaguero fue reconocido como el mejor defensa de la temporada en Bulgaria, con apenas 22 años. Por ello, ya podría estar comenzando a llamar la atención en las afueras del país en el que milita.

Tras haber sido otorgado con el trofeo, se empieza a especular sobre el futuro de Córdoba y ese salto de calidad hacia un mejor campeonato de Europa. La información más reciente lo vinculaba con el Galatasaray de Turquía, aunque ahora nace la posibilidad de un interés proveniente de Alemania.

Es importante recordar que el defensor central ya había sido objeto de atracción en Alemania y ahora todo parece indicar que esa probabilidad no está muerta en su totalidad. Señalar que el defensor central firmó con una nueva agencia de representantes que tiene cercanía con la Bundesliga y la Premier League.

¿José Córdoba podría jugar en Alemania?

“Una fuente de peso me habló por Whatsapp y me dijo que, en junio, se daría lo de José Córdoba a la Bundesliga. No me dijo el equipo, pero me dijo que en el mes de junio”, manifestó el periodista, Álvaro Martínez, sobre el futuro de José Córdoba.

Cabe destacar que, en su momento, ya se había hablado de un interés por parte del Hamburgo de la segunda división de Alemania. Incluso, días atrás, desde Bulgaria confirmaron que el atractivo sigue vivo y que el equipo podría hacer un nuevo esfuerzo en el siguiente mercado de transferencias.

“El Hamburger SV, aspirante al ascenso de la Bundesliga, está interesado en el defensa del Levski Sofia, José Córdoba. Los alemanes también estaban interesados ​​en el invierno. No hay ningún cambio por el momento. Único y único interés. ¡No hay ofertas en este momento!”, expresó el medio, GHSport, en redes sociales.

La situación actual del Hamburgo

En cuanto a la situación actual del Hamburgo, el club es cuarto en la tabla de posiciones de la Bundesliga 2 (segunda división) y es uno de los candidatos a ascender a primera. Resaltar que suben dos de manera directa, mientras que el tercer ubicado en la clasificación se enfrenta al antepenúltimo de la Bundesliga para determinar quién jugará en la máxima categoría.