El nombre de Eduardo Guerrero se volvió sensación después de la Copa América 2024, luego de tener una gran participación con la Selección de Panamá donde se ganó los ojos de varios y a pesar de su desempeño, así como de recibir ofertas no cambió de club para esta temporada.

Guerrero siguió siendo vinculado en el Zorya Lugansk de Ucrania, aunque lamentablemente para sus aspiraciones su inicio de campaña no ha sido el mejor y su situación ha cambiado de manera radical, incluso está a un paso de ser separado del plantel.

¿Se quedará sin club Eduardo Guerrero?

Medios de comunicación de Ucrania, específicamente el Ta To Take, dio a conocer que la Junta Directiva y el cuerpo técnico del Zorya no están contentos con Guerrero, incluso se está analizando que su contrato sea rescindido de manera inmediata.

La principal razón es la actitud que ha tenido el panameño en los últimos partidos, en especial cuando en el último versus el Alejandría mostró una actitud agresiva al mostrarse enojado por ser sustituido y fue algo que no gustó a nadie en el club.

Ante esta situación, el club está pensando seriamente en despedirlo, por lo que se tomará una decisión en las próximas horas aprovechando que el mercado de transferencias se cierra el 31 de agosto y así tendrían un beneficio económico al transferirlo.

¿Quién es Eduardo Guerrero?

Guerrero inició su carrera profesional con el Chorrillo en 2016, en la Liga Panameña de Fútbol. Dos años más tarde, en 2019, llegó al fútbol de Israel con el Macabi Tel Aviv y empezó a tener varias sesiones con otros clubes de ese país, como el Beitar Tel Aviv Bat Yam, el Apoel Jerusalem y el Beitar Jerusalén.

Ya en 2023, Guerrero dio un nuevo paso en su trayectoria al firmar contrato con el Zorya Lugansk de Ucrania, donde se ha consolidado como figura, además de competir en la Conference League.