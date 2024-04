Este miércoles, Alianza Lima inició su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, en un encuentro ante nada menos que, Fluminense, el actual campeón. El cuadro peruano salió del partido con un empate 1-1, pero el resultado no terminó de convencer a los fanáticos del club, luego de que consideraran que Cecilio Waterman tuvo las suficientes ocasiones para ganar el juego.

A pesar de que el rendimiento de Waterman no fue del todo decepcionante, el delantero tuvo algunas ocasiones claras de cara al marco que no logró concretar. Sin embargo, dio la asistencia de la anotación de Kevin Serna, aunque no sería suficiente para convencer a los aficionados del conjunto Blanquiazul, que no dudaron en culpar al panameño de no haberse llevado la victoria.

Cecilio Waterman tuvo dos oportunidades de gol

Durante el primer tiempo, Cecilio Waterman, estuvo cerca de anotar, luego de que Kevin Serna, con una jugada individual, se quitara la marca de los defensores. Serna asistiría al panameño, quien, de frente a la portería rival, tuvo una oportunidad clara, pero su remate careció de potencia y precisión necesaria.

Poco después, en el inicio de la segunda mitad, Alianza Lima creó un contragolpe peligroso. Sería de manera precisa, Cecilio Waterman, quien quedó mano a mano con el portero visitante y en un momento de alta tensión, el atacante intentó definir con un disparo cruzado que se desvió fuera del poste y culminó en un saque de puerta.

Al término del compromiso, Alejandro Restrepo, entrenador de Alianza, habló de las situaciones que tuvo su equipo durante el encuentro, aunque no señaló al canalero como el principal responsable: “Hoy Alianza lo pudo haber ganado, el fútbol tiene esas cosas. Han sido cinco o seis situaciones claras de gol. No sufrimos en portería más allá de que el control durante el partido lo tuvimos defensivamente”, manifestó.

Aficionados de Alianza Lima culparon a Cecilio Waterman

“Cecilio Waterman es muy malo, bótenlo terminando el Apertura. Mejores delanteros que él hay, seguro”, “Qué mala contratación fue Cecilio Waterman”, “No puedes perdonar tanto ante el campeón de América, por favor. Este empate tiene un único culpable: Cecilio Waterman”, “Cecilio Waterman está fallando todo lo que no ha fallado en la Liga 1”, “Cecilio Waterman es el peor delantero que se ha contratado en la historia del fútbol peruano”, manifestaron algunos hinchas en redes sociales.

Cabe destacar que Waterman fue criticado al momento de su llegada a la institución, pero supo responder en los primeros partidos con el club e incluso, suma 4 goles en el campeonato local. No obstante, las ocasiones erradas en la noche del miércoles, han hecho que los seguidores de Alianza Lima se olviden de las anotaciones del panameño.