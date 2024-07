Bolillo Gómez advierte el gran peligro de Panamá vs. Colombia

La Selección de Panamá busca seguir haciendo historia en la Copa América 2024, luego de ser uno de los mejores del Grupo A, ahora afrontará los cuartos de final cuando enfrente a Colombia, que es una de las favoritas, pero a pesar de eso no se subestima lo que pueden hacer los centroamericanos.

Hernán Bolillo Gómez, entrenador colombiano y exseleccionador de los panameños en Rusia 2018, dio su punto de vista del compromiso, en el que basado de su experiencia dio su punto de vista sobre lo que pueden dar los canaleros y dando a entender que su país no debe confiarse.

Resaltó las cualidades de Panamá

En el que sabe que aunque no es favorito en el compromiso, puede sacar provecho de su fuerza física, así como también la unidad que han demostrado y que su mismo papel de no ser favoritos los hace peligrosos porque no tendrán nada que perder en la instancia.

“Es un equipo muy solidario, al que físicamente cuesta superar y esa unión en la cancha es la que los hace más fuertes. Además, ante Colombia no tienen nada que perder y eso los hace más peligrosos”, dijo.

Bolillo histórico

Sin duda alguna el nombre de Hernán Darío Gómez en Panamá es sinónimo de historia, porque fue el entrenador que llevó a los canaleros a disputar su primera Copa del Mundo, cuando lograron meterse en Rusia 2018 y que sin duda coronó el final a una generación dorada que era comandado por varias leyendas.

Gómez y los panameños se quedaron eliminados en la fase de grupos de la justa que se realizó en Rusia, luego de caer ante Inglaterra, Bélgica y Túnez, pero dejó la huella imborrable de haberse estrenado en un Mundial.