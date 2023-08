A pesar de la gran Copa Oro que realizó, a día de hoy, Adalberto Carrasquilla sigue siendo futbolista del Houston Dynamo. Sin embargo, no le han hecho falta destinos en el presente mercado de transferencias, aunque ninguno ha logrado llenar las exigencias del conjunto estadounidense.

Cabe destacar que el Houston Dynamo acaba de ser eliminado de la Leagues Cup, con dos errores garrafales de sus propios jugadores. A raíz de ello, algunos aficionados han asegurado que Carrasquilla debe salir con urgencia del equipo y saltar a uno de mayor calidad.

No obstante, a menos de un mes de que cierre la ventana de transferencias, el volante se sigue sin mover de la institución y hace poco, el futbolista habló sobre ello. En declaraciones hacia Deporte Total USA, dijo: “trato de tomarlo con normalidad (los rumores), de tener calma en todas las situaciones y creo que el fútbol me pone en un momento donde, quizás, me pueda generar mucha presión, pero cuento con personas alrededor de mí, el grupo de trabajo, mi representante, una persona de mucha confianza y que hablo mucho con él”.

“Yo le tiro toda la presión a mi agente y yo le digo que cuando tenga algo que decirme me lo diga, mientras que salga lo que quiera, que por el momento no salga de su boca, yo no voy a creer nada de eso. Es una manera que he tomado para quitarme un poco de presión, porque es cierto que el fútbol es día tras día y hay que ser constantes, sobre todo dentro de la cancha y así manejo el momento que estoy pasando”, agregó.

“La realidad es que si se va a dar, ya sea quedarme en el Houston o irme, primero que todo solo lo sabe Dios y al final sabemos que no es una situación fácil”, concluyó.

Hasta el momento, a Carrasquilla se le vinculó con una infinidad de clubes, tanto de Europa, como de América, pero ninguno ha llegado a la cifra que pide Houston Dynamo, la cual rodea los 8 millones de euros.