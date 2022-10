Abdiel Ayarza, junto a José Fajardo, lograron ascender, otra vez, a Cusco FC hacia la máxima división del fútbol de Perú. Ambos panameños fueron esenciales para que el equipo volviera a la Liga 1, luego de su descenso por mesa. Además, el centrocampista terminó como el segundo máximo goleador (12) del equipo, solo por debajo de su compatriota.

Gracias a su buen rendimiento, se ha vuelto a rumorar que un club de la primera categoría del balompié Inca estaría interesado en reforzar su medular con el jugador. Según lo manifestado por el periodista panameño, José Miguel Domínguez, sería el Universitario de Deportes, quien buscaría hacerse con los servicios de Ayarza.

"Futbolista que está en la mira de un grande, un histórico, se llama Universitario de Deportes y le está dando seguimiento a Abdiel Ayarza. Ayarza está en la mira de Universitario de Deportes, equipo en el que milita Alberto Quintero", aseguró el reportero en el programa deportivo, El Marcador.

Recordemos que desde hace unos meses, el también periodista panameño, Álvaro Martínez, había afirmado que el volante estaba en la lista de deseos del propio Universitario de Deportes, además del Sporting Cristal y el Alianza Lima. Sin embargo, la información quedó en simples rumores, aunque estaría retomando fuerzas en las próximas horas.

Por otro lado, ya Alberto Quintero obtuvo su segunda nacionalidad como peruano, con el objetivo de no ocupar plazas de extranjeros en el club, por lo que esto no sería un obstáculo para que Abdiel Ayarza no pueda firmar con el conjunto Crema.