El atacante está en proceso para obtener su nacionalidad peruana, aunque todavía no se conoce si renovará o no.

Durante la última campaña, Alberto Quintero no se ha mantenido en su mejor nivel. A pesar de haberse convertido en un ídolo para la hinchada de Universitario de Deportes, el panameño no está pasando por un momento positivo e incluso, la fanaticada ha pedido a gritos su salida. Sin embargo, el canalero está en proceso de obtener su nacionalidad peruana, por lo que su futuro es una completa incertidumbre.

Víctima de múltiples críticas y protagonista de un acto polémico con la camiseta del club, Chiquitín Quintero está pasando de ser querido a ser odiado por aficionados de memoria corta. Además, según el periodista Gustavo Peralta Coelho, el seleccionado nacional con Panamá, no continuaría en las filas de la institución. "Alberto Quintero no se encuentra en los planes de Universitario de cara a la próxima campaña. Es la información que tengo", manifestó el mismo.

No obstante, hace unas horas, se hizo pública una fotografía de Quintero en las oficinas de Migraciones Perú, donde firmaba su título de nacionalidad, siendo este, el último paso para naturalizarse peruano y no ocupar plazas de extranjeros en equipos de la Liga. De inmediato, el reportero José Marín, manifestó que con ello, se cumplía con uno de los requisitos para que el volante renueve con Universitario.

Por su lado, Negrito aseguró en declaraciones hacia el medio deportivo, El Marcador, que hasta el momento, desconocía de una posible salida del cuadro Crema. "Nadie de la U me ha dicho nada. Nadie. En su momento me dirán si sigo o no sigo. De momento, nada de nada", expresó el futbolista.

En cuanto a posibles ofertas, la fuente, COS Panamá, afirmó que existen dos clubes interesados en el jugador. "Chiquitín recibirá sus papeles de nacionalización (peruano) en los próximos días y no ocuparía puesto de extranjero en el fútbol peruano. Recordemos que milita con la "U" desde 2017. Por último, nuestras fuentes nos confirman que existen 2 equipos peruanos interesados en el panameño de 34 años", acotaron.